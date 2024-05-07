Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları'nda başarılı sonuçlar elde eden sporcuları kabul etti.

Sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve antrenörlerle birlikte ağırlayan Vali Özkan, gençleri tebrik ederek Türkiye Finalleri'nde başarılar diledi.

Yozgat’ı Karabük'teki Voleybol Turnuvası'nda erkek takımının bölge birincisi olmasıyla gururlandıran sporcular, 8-13 Mayıs tarihlerinde Kırşehir'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Kırşehir'deki Masa Tenisi Turnuvası'nda kız takımı birinci olarak, 12-18 Mayıs tarihlerinde Düzce'deki Türkiye Finalleri'nde yer almaya hak kazandı. Ayrıca, Burdur'daki Futbol Turnuvası'nda erkek takımı bölge birincisi olarak, 19-24 Mayıs tarihlerinde Samsun'daki Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, genç sporculara başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.