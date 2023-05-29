Başkanı Yalçın, İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümünü kutluyor, Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan çağ kapatıp yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum dedi.

Yalçın yaptığı açıklamada; ““İstanbul’un Fethi ile tarihin akışının değiştiği, bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ve Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının başkenti olan İstanbul, insanlığın ortak medeniyet mirasında çok özel bir yere sahiptir. 2 bin 500 yıldır tarih sahnesinde bulunan bir millet olarak pek çok devletler kurduk, devletler yaşattık. Nice ülkeler, şehirler, beldeler fethettik. Ancak, bunlardan biri var ki tarihimizin en önemli yüz akı, en büyük şeref levhasıdır. İşte bu 1453 İstanbul’un fethidir. Büyük fethin 570. yıldönümünü gururla yaşıyoruz. Fetih, yeni bir şeyleri açmak, başlatmak, idrak etmektir. Belli bir hedef, şuur ve gaye ile hareket edilerek gerçekleştirilir. Fethin amacı, kırıp, yıkmak değildir; aksine yapmak, düzeltmektir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in Hadis-i Şerifi’nde bahsettiği üzere; ‘“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.’ Sözüyle İstanbul’u Fetheden Fatih Sultan Mehmed Han’ı bu vesileyle şükran ve minnetle anıyorum. Şahsım ve ilçe halkım adına 1453 İstanbul’un fethinin 570. yıldönümünün bütün milletimize, İslam Alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, İstanbul’un fethinin mimarı, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmed’i, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir