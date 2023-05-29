Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen ve 300 sporcunun katıldığı, 2023 Mehmet Bedrettin Arısoy Sezonu Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları geçtiğimiz hafta tamamlandı.

Yozgat’ta 13 yaşında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 32 yaşındaki milli yüzücü Rahmi Ersoy, Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları’nda kazandığı madalyalarla Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan’ı ziyaret etti.

Milli yüzücü Rahmi Ersoy’u bu başarılarından dolayı tebrik eden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan şunları söyledi; “Hastanemiz Personeli Rahmi Ersoy öncelikle efendiliği, büyük çalışma azmi ve disiplinli çalışmasıyla bu başarılara imza atmıştır. Kısa zamanda Ülkemizin farklı İllerin de düzenlenen yarışmalarda kazandığı madalyalarla bizleri mutlu etmiştir. İnanıyorum ki; her zaman hedefini bir üst çıtaya taşıyan Rahmi Ersoy’u bir gün gelecek Olimpiyatlarda da izleyeceğiz. Başarılarının devamını dilerim” dedi.

Alanya’da kendi yaş grubunda Türkiye birincisi olduğunu söyleyen Rahmi Ersoy ise; “2017 yılında Yozgat’ta havuz açılmasıyla birlikte yüzme sporuna başladım. Hiçbir şekilde yüzmeyi bırakmadım. Ülkemizde düzenlenen birçok yarışmada derecelerim oldu. Geçtiğimiz hafta Alanya’da düzenlenen Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışlarında Yozgat’a madalya ile döndüğüm için çok mutluyum. Başhekimimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan’a destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca her platformda tekrarladığım gibi engelli kardeşlerimde evde beklemesinler, durmasınlar, hayata küsmesinler. Bir spor branşı seçerek başlasınlar spor yapsınlar” ifadelerini kullandı.

En büyük hedefinin Olimpiyatlar da büyük Avrupa oyunlarında yarışmak olduğunu ifade eden Ersoy, Alanya da düzenlen yarışmalarda Uzun Kulvar 100 ve 200 metre kelebek stilde birer altın madalya, kendi yaş grubunda Türkiye Birinciliği, 1500 metre Açık su yarışlarında kendi yaş grubunda 6. Olarak büyük bir başarıya imza attım. Haftanın 6 günü Yozgat Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda antrenmanlarına aralıksız devam ediyorum” diye konuştu. Haber Merkezi