Yeniden Refah Partisi tarafından Belediye Başkanları Toplantısı düzenlendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kazandıkları belediyelerin yönetiminde kullanılmak üzere hazırladıkları 24 maddelik "Ahlaklı Belediyecilik Protokolü"nü açıkladı. Erbakan protokole göre, belediyelerin yönetiminde yolsuzluğa asla müsaade edilmeyeceğini, tüm faaliyetlerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütüleceğini, belediyelerin bütün kademelerinde rüşvete kesinlikle geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir otelde düzenlenen partisinin Belediye Başkanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, il, ilçe ve belde başkanlıkları olmak üzere toplam 63 belediye başkanlığını kazandıklarını anımsatan Erbakan, kazandıkları belediyelerin yönetiminde kullanılmak üzere hazırladıkları 24 maddelik "Ahlaklı Belediyecilik Protokolü"nü açıkladı.

"YOLSUZLUĞA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Fatih Erbakan, protokole göre, belediyelerin yönetiminde yolsuzluğa asla müsaade edilmeyeceğini, tüm faaliyetlerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütüleceğini, belediyelerin bütün kademelerinde rüşvete kesinlikle geçit verilmeyeceğini vurguladı.

"İHTİYAÇ FAZLASI MAKAM ARACI ALINMAYACAK"

Harcamalarda israfa son verileceğini, belediye gelir-gider tablolarının binalara asılacağını, internet sayfasında ilan edileceğini anlatan Erbakan, ihtiyaç fazlası makam aracının alınmayacağını belirtti.

"ÇALIŞMAYAN KİŞİLERİN İŞİNE SON VERİLECEK"

Erbakan, protokole göre, tören, temsil, ağırlama ve konaklama giderlerinin çok zorunlu haller dışında tamamen sıfırlanacağını, çalışmayan kişilerin durumunun tespit edilerek işine son verileceğini, personel istihdamında liyakat dışında hiçbir kritere öncelik tanınmayacağını ifade etti.

SOKAK HAYVANLARI VE LGBT

İmar planlarında yapılacak değişiklik ve düzenlemelerde mahalle sakinlerinin, ilgili STK'lerin ve meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınacağını, belediye hizmetlerinin herkese adil şekilde ulaştırılacağını, vatandaşın belediye başkanına ulaşabileceğini dile getiren Erbakan, protokol kapsamındaki diğer uygulamaları ise şöyle sıraladı: "Sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlarımızla ilgili özel çalışma yapılacak ve hiçbir belediyemizde sokakta yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engellinin sahipsiz bırakılmasına müsaade edilmeyecek. Uyuşturucuyla mücadele edilecek ve gençlerimizin, sokaklarımızın, parklarımızın uyuşturucu tacirlerinden korunması için her türlü tedbir alınarak çalışma yapılacak. Nesillerimizi tehdit eden LGBT projesiyle en etkili şekilde mücadele edilecek, gençlerimizin, çocuklarımızın bu felaketten korunması için gerekli çalışmalar yürütülecek. Sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen ve tehlike arz eden hayvanların da oluşturulacak yüksek standartlı barınaklarda veterinerler gözetiminde hayatlarına devam etmesi sağlanacak. Yeni istihdam alanları oluşturulacak. Esnaf ve çiftçilerimizi desteklemek için bütçe imkanları çerçevesinde projeler geliştirilecek."

Belediye Başkanı Kazım Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcılarımız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar, Belediye Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz ve teşkilat üyelerimizle birlikte Partimizin Belediye Başkanları Toplantısına katıldık” ifadelerine yer verildi.