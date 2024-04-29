Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, milyonlarca altın yatırımcısını gelecek için hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, geçtiğimiz hafta altın piyasasının nispeten durağan seyrettiğini ancak bu hafta büyük değişikliklerin yaşanabileceğini belirtiyor.

Özellikle 1 Mayıs tarihine dikkat çekerek, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasaları önemli ölçüde etkileyebileceğine vurgu yapıyor.

Ons altın, geçmiş dönemde jeopolitik risklerin etkisiyle tarihi zirvesine ulaşmış olsa da, son zamanlarda 100 dolarlık bir düşüş yaşadı ve yatay bir seyir izledi. Ancak yatırımcılar, altın piyasasının nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyorlar ve bu konuda İslam Memiş'in değerlendirmeleri büyük ilgi görüyor.

Memiş, önümüzdeki günlerde emtia piyasalarında yatay bir seyir öngördüğünü belirtiyor ve bu seyrin Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalara bağlı olacağını ifade ediyor. Özellikle 1 Mayıs'taki faiz kararının altın piyasasında kritik bir dönemeç olabileceğini vurguluyor.

Uluslararası finans çevrelerine göre, önümüzdeki toplantıda faizlerin sabit kalacağına dair güçlü bir kanaat var. Ancak altın piyasaları için önemli olan, Powell'ın gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin vereceği sinyaller olacak.

Başlangıçta 2024'te 6 faiz indirimi beklentisiyle başlayan süreç, yaşanan gelişmelerle birlikte 2 faiz indirimine düşmüş durumda. Hatta son zamanlarda birçok ekonomist, 2024 yılında hiçbir faiz indiriminin olasılığını göz önünde bulundururken, bu durum altın fiyatlarının yükseliş beklentisini riske atıyor.

Emtia piyasalarına dikkat çeken Memiş, teknik düzenlemelerin ardından orta ve uzun vadeli beklentilerini koruyor. Yılın geri kalanında ons altının 2700 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca gram altın/TL fiyatlarının 31 Aralık 2024'e kadar 3000 TL ile 3500 TL arasında bir sınıra ulaşabileceğini belirtiyor. Altındaki bu yükseliş trendinin itici gücü ise 1 Mayıs tarihindeki Fed kararı olacak.