Banka hesabından alınan ödemeler karşılığında fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura kesmeyenlere ise belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kasaplar, manavlar, kuaförler, doktor muayenehaneleri ve elektronik mağazalar gibi işletmelerin, müşterilerini IBAN üzerinden ödeme yapmaya teşvik etmeleri ve bu işlem karşılığında fiş veya fatura vermemeleri artık riskli bir durum. Maliye Bakanlığı, işletmelerin hesaplarında gerçekleşen IBAN transferlerini yakından izliyor ve vergi kaybına neden olabilecek herhangi bir usulsüzlük durumunda vergi incelemesi başlatıyor.

15 BİN TL'YE KİRALIK IBAN!

Son zamanlarda, işletmeler banka POS cihazlarının yüksek komisyon oranları ve ödeme sürelerinin uzaması nedeniyle IBAN üzerinden ödemeyi tercih ediyorlar. Ancak, bu durum kötü niyetli kişilerin suistimaline yol açıyor. Bazı esnaflar, kendi IBAN'larını kasalarının önüne koyarken, diğerleri de üçüncü şahıslara ait IBAN'ları kiralamaya başladı. Bu şekilde, birçok işletme vergi kaçırmanın yanı sıra dolandırıcılığa da zemin hazırlıyordu.

Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde fiş veya fatura kesme zorunluluğu olan işletmeler, IBAN üzerinden yapılan ödemelerde bu belgeleri sağlamıyordu. Müşterilerden, havalenin açıklama kısmına 'ödeme' yazmaları veya boş bırakmaları isteniyordu. Bu durum, vergisini düzgün bir şekilde ödeyen esnafla haksız rekabete neden oluyordu.

Sadece işletme sahiplerinin değil, yakınlarının ve çalışanlarının hesapları üzerinden kiralanarak kullanılan IBAN'lar da denetleniyor. Maliye, banka hesap hareketleri, tapu kayıtları ve araç sicilleri gibi çeşitli verileri inceliyor.

CEZALAR YIKILDI!

Maliye Bakanlığı'nın sıklaştırdığı denetimler sonucunda binlerce işletme tespit edildi. Kendi banka hesaplarına ödeme alan işletmelerin, mal ve hizmet satışlarına ilişkin belgeleri düzenlemeleri gerekiyor. Belgeler ile banka hesapları arasında herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmezse ceza kesilmiyor. Ancak, banka hesabından alınan ödemeler karşılığında fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura kesmeyenlere ise belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanıyor.

Bakanlık, çeşitli platformlar aracılığıyla tüketicilere "yüksek kazanç" vaadiyle IBAN kiralamayı teşvik eden dolandırıcıları da tespit etti. Vatandaşlar için bu durum büyük bir risk oluşturuyor.