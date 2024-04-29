Emekli maaşlarına yönelik Temmuz zammı için yeni formüller üzerinde çalışılıyor. 2024, emekliler için bir dizi kolaylığın da hayata geçirileceği bir yıl olarak ilan edildi. Bu müjdeli haber, 16 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiriyor.

Temmuz ayındaki artışla ilgili ipuçları netleşmeye başladı. Emeklilerin zamları genellikle enflasyona göre belirleniyor; Ocak ve Temmuz aylarında ise son altı aylık enflasyon dikkate alınıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son altı aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur emeklileri toplu sözleşmeyle birlikte enflasyon farkını alıyorlar.

Şu ana kadar açıklanan üç aylık enflasyon verilerine göre, üç aylık artışın yüzde 15 olacağı belirlendi. Ancak, bu verilere ek olarak, son altı aylık enflasyonun yüzde 25-30 aralığında olması bekleniyor. Bununla birlikte, emeklilerin alım gücünü artırmak için masada bir formül daha bulunuyor: Temmuz zammının yıllık enflasyona göre belirlenmesi. Bu durumda, emeklilerin Temmuz ayındaki zam oranının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

Ayrıca, memur emeklileriyle SSK emeklileri arasındaki farkı kapatmak ve artışı artırmak için bir refah payının da eklenmesi gündeme gelebilir. Bu durumda, enflasyon artışının üzerine 10-15 puanlık bir refah payı eklenmesi düşünülebilir. Bununla birlikte, Ocak ayında 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilen taban maaşının yeniden belirlenmesi bekleniyor. Taban maaşa yapılacak artış, daha düşük aylık alan emeklilere verilen seyyanen desteği de artıracaktır.

Emeklilere yönelik özel bir uygulama olan "Emekli Kart" da geliştirilmiş bir modelde yer alıyor. Bu kart, emeklilere sağlanacak tüm desteklerin ve ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlar. Emeklilere yönelik nakit destekler, bu kart üzerine yüklenerek, emeklilerin istedikleri yerde harcama yapmalarına olanak tanır. Kartın hazırlıkları, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birlikte yürütülmektedir.

MAYIS AYINDAKİ DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

Belediye hizmetleri

Enerji destekleri

Ulaşım destekleri

Finans destekleri

Konut-kira destekleri

Tatil konaklama destekleri

TEMMUZ'DA BEKLENEN ARTIŞLAR

3 aylık enflasyon: Yüzde 15

6 aylık beklenti: Yüzde 25-30

Refah payı beklentisi: 10-15 puan

Yıllık enflasyon beklentisi: Yüzde 34-40

Taban maaş: 10 bin TL

TEMMUZ'DA TABAN AYLIĞA ÜÇ FORMÜL

6 aylık enflasyon formülü

Yıllık enflasyon formülü

Asgari ücret ile eşitleme formülü