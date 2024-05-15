Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Polis Memuru Hüseyin Baburşah için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, kurum müdürleri katıldı.

Törenin ardından Baburşah'ın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Törene katılan Vali Mehmet Ali Özkan, merhum polisin ailesi ve tüm polis teşkilatına başsağlığı ve sabır diledi.