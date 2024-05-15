Yozgat düşüş yaşıyor... Bu hızla dibe çakılacak! Yozgat düşüş yaşıyor... Bu hızla dibe çakılacak!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Polis Memuru Hüseyin Baburşah için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Baburşah Için Tören Düzenlendi3

Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, kurum müdürleri katıldı. 

Baburşah Için Tören Düzenlendi2

Törenin ardından Baburşah'ın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Baburşah Için Tören Düzenlendi

Törene katılan Vali Mehmet Ali Özkan, merhum polisin ailesi ve tüm polis teşkilatına başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: Haber Merkezi