İç Anadolu Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden olan Yozgat’ta, tarlalara büyük ölçüde zarar vermesiyle bilinen ve genelde yağış fazlalığı nedeniyle meydana gelen sarı pas hastalığı, ekinlerde görülmeye başlandı.

Yağışların henüz başlamamasına rağmen ekinlerde görülen sarı pas hastalığı, çiftçiyi tedirgin etti. Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, sarı pas hastalığının önemli ölçüde ürün kaybına neden olacağını söyleyerek çiftçilere ilaçlama önerisinde bulundu.

Yozgat’ta nisan ve mayıs aylarında yeterince yağışın olmadığını ve kuraklık endişesinin yaşandığını da söyleyen Açıkgöz, ekinlerin boyunun kısa kaldığını ve şu an ekinlerde yüzde 70 oranında kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Pas hastalığıyla mücadele edilmediği sürece üründe yüzde 40’a varan verim kaybının yaşanabileceğini belirten Açıkgöz, “Yağmur olmamasına rağmen ekinlerin üzerine çiğ düştüğü için pas hastalığı görülmeye başlandı. Güneş ışınları yeterli olmadığı için bu çiğ buğdayların üzerinden kalkmadı ve pas hastalığı oluştu. Bu hastalıkla çiftçilerimiz birebir mücadele edecek ve pas ilacını atacaklar. Pas ile mücadele edilmediğinde üründe yüzde 40’a yakın verim kaybı olacak. Pas olduğu zaman danenin içi dolmaz, dane nişastasını yapmaz ve onun için de verim düşer, buğday da yemliğe düşer. Çiftçinin bu duruma düşmemesi için bu pas ile mücadelemizi her sene yapmalıyız” dedi.

Açıkgöz ayrıca yeterince yağış olmadığı için tarlalarda ekinlerin sıkıştığını ve bu nedenle ekinlerin arasında yaban çavdarlarının oluştuğunu da söyledi.

Yaban çavdarlarıyla mücadele edemediklerini belirten Açıkgöz, yüzde 80 oranda tarlalarda yaban çavdarının oluştuğunu belirtti.