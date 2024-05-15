Aile Haftası ve Engelliler Haftası dolayısıyla "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş için Vali Mehmet Ali Özkan, il protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar, Yimpaş AVM önünde bir araya geldi.

"Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankart ve Türk Bayraklarını taşıyan Vali Özkan, il protokolü, müdürlük personeli, kurum amirleri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve hemşehrilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türk milletinin olmazsa olmazı özü ailelerimiz ve aileye olan öneme vurgulamak üzere engelliler haftası sebebiyle yürüyüşü düzenledik. Engelli insanlarımızın özel insanlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve bu noktada bu farkındalığı artırmak üzere düzenlemiş olduğunuz yürüyüşe tamamladık. Allah devletimizden dirliği, birliği eksik etmesin. Özel insanlarımızın ve güzel insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak onların yaşamlarına katkı sunmakta bizlerin ödevi” diye konuştu.