19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası çerçevesinde gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Muhteşem 19 Mayıs Yürüyüş (6)

Ücretli çalışan sayısı yıllık arttı.. Sanayide çalışanlarda azalış var Ücretli çalışan sayısı yıllık arttı.. Sanayide çalışanlarda azalış var

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, terminal kavşağından başlayıp Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Muhteşem 19 Mayıs Yürüyüş (7)

Dev Türk Bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, şube müdürleri, çeşitli spor branşlarının sporcuları, antrenörleri, öğretmen ve öğrenciler ile Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri katıldı.

Muhteşem 19 Mayıs Yürüyüş (3)

Cumhuriyet Meydanı’nda biten yürüyüş sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, alandaki Atatürk Abidesine çelenk sundu.

Muhteşem 19 Mayıs Yürüyüş (5)

Gençlik Haftası boyunca birçok etkinlik gerçekleştireceklerini belirten İl Müdürü Parlak, bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Bozok Stadyumu yanındaki dış sahasında yapmayı planladıklarını belirtti.

Son Atatürk Foti

İl Müdürü Parlak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “19 Mayıs 1919, tekrar Anadolu'dan dalga dalga yayılan ve emperyalizme karşı, Haçlı zihniyetine karşı Anadolu savunmasının heyecanının başlangıcıdır. Kıymetli gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Unutmayınız ki, 'vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır'. Sözde değil, bu özde duygularla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum.”

Muhabir: Alpaslan Demir