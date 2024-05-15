19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası çerçevesinde gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, terminal kavşağından başlayıp Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Dev Türk Bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, şube müdürleri, çeşitli spor branşlarının sporcuları, antrenörleri, öğretmen ve öğrenciler ile Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda biten yürüyüş sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, alandaki Atatürk Abidesine çelenk sundu.

Gençlik Haftası boyunca birçok etkinlik gerçekleştireceklerini belirten İl Müdürü Parlak, bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Bozok Stadyumu yanındaki dış sahasında yapmayı planladıklarını belirtti.

İl Müdürü Parlak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “19 Mayıs 1919, tekrar Anadolu'dan dalga dalga yayılan ve emperyalizme karşı, Haçlı zihniyetine karşı Anadolu savunmasının heyecanının başlangıcıdır. Kıymetli gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Unutmayınız ki, 'vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır'. Sözde değil, bu özde duygularla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum.”