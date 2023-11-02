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Cumartesi günü saat 14:30’de Yozgat Cumhuriyet meydanından Sorguna intikal edileceğini dile getiren Şahin Kılınçaslan Sorgun’da Amasya ile birleşip Kayseri’ye Kayseri’de saat 20:00’de toplantı düzenleneceğini söyledi.

Apartheid rejimi İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik soykırıma varan saldırıların devam ettiğini söyleyen Kılınçaslan, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı ABD’nin takınmış olduğu İsrail yanlısı tutum, tüm dünyada büyük tepkilere neden oluyor.Biz de tepkimizi gerçek muhataplarına haykırmak amacıyla ‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’ sloganıyla Türkiye genelinden vatandaşlarımızın katılımıyla Adana’daki İncirlik Üssü’ne gidiyoruz!Gazze’deki mazlumların sesine ses verebilmek için Türkiye’nin dört bir yanından binlerce araç ve on binlerce vicdan sahibi Filistin dostuyla yola çıkıyoruz.İlk rota olarak konvoyun güzergahı, 3 Kasım 2023 Cuma günü 10:00’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan başlayarak sırasıyla Kocaeli, Ankara ve Konya ile devam edip 5 Kasım 2023 Pazar günü İncirlik Üssü’nde sona erecek ve burada 14:00’da basın açıklaması yapılacaktır” ifadelerini kullandı.