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“Lumberjack İsrail malı mı? Lumberjack Türk malı mı?” Lumberjack kimin? Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtları haberimizde. Lumberjack, kökeni İtalya'ya dayanan bir ayakkabı ve giyim markasıdır. 1945 yılında İtalya'da kurulmuş olan Lumberjack, İtalyan kökenli bir markadır ve İsrail malı değildir.

Lumberjack, 2012 yılında FLO Mağazacılık tarafından satın alınmış olup Türkiye'de de geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilen bir markadır. İtalyan kalitesi ve tasarım anlayışıyla ünlü olan Lumberjack, giyim ve ayakkabı sektöründe önemli bir yere sahiptir.

Bu bilgiler ışığında, Lumberjack İsrail malı değil, İtalya kökenli bir markadır ve Türkiye'de de yaygın olarak bulunmaktadır.