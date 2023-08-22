Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Aslan, Sarıkaya Roma Hamamı’nda devam eden çalışmaları inceledi.

Genel Müdür Yardımcısı Arslan, çevre düzenlemesi ve ören yeri projesi büyük oranda tamamlanan Tarihi Roma Hamamı'nın biran önce hizmete açılması ile ilgili gerekli değerlendirme ve önerilende bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Aslan’a beraberindeki heyetin yanı sıra Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel eşlik etti.

İncelemeler sonrasında açıklamada bulunan Müdür Çiftçi, “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcımız Sayın Seyit Ahmet Arslan Sarıkaya ilçemizde bulunan ve çevre düzenlemesi projesi devam eden Tarihi Roma Hamamı'nda (Basilica Therma) incelemelerde bulundu” şeklinde konuştu.

Başkan Açıkel de incelemeler sonrasında açıklama yaptı. Açıkel açıklamasında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Seyit Ahmet Aslan ve beraberindeki heyet, Roma Hamamında devam eden çalışmaları yerinde izlediler. Bakanlığımıza, Valiliğimize ve ilgililere teşekkür ediyoruz. Roma Hamamı hak ettiği yere gelecek ve sadece Yozgat’ın değil, Türkiye’nin yeni turizm gözdesi olacaktır” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan