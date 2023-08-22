Rakibi karşısında net bir sonuçla ayrılan sarı kırmızılılar adını son 4 takım arasına yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. Gençlerbirliği karşısında Kayseri Kadın FK’yi galibiyete taşıyan golleri Zeynep Bilir (2) ve Nagehan Tulğar (2) kaydetti. Gençlerbirliği karşısında alınan net galibiyet sonrası sarı kırmızılılar yarı finali büyük bir sevinç ile kutladı.

Kayseri Kadın FK, U17 Kızlar Türkiye Şampiyonasında şampiyon olarak kupayı Kayseri’ye getirmek istiyor. İHA