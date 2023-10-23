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Bu sezon öncesinde kapatılması gündeme gelen, daha sonra İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Kıta Lojistik ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından yapılan destekler ile lige katılan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligde çıktığı ilk iki müsabakasını da kaybederek lige moralsiz bir şekilde devam ediyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Artvin 7 Martspor’a mağlup olan kırmızı siyahlı ekip, ikinci haftada ise Ortahisar Belediyespor’u konuk etti. Rakibi karşısında hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ortahisar Belediyespor karşısında sahadan 28-34 mağlup ayrıldı.

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren oyuna ağırlığını koyan konuk ekip Ortahisar Belediyespor müsabakanın ilk yarısını 12-18 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Ortahisar Belediyespor sahadan 28-34 galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Atiye Gümseven attığı 7 gol ile takımının en skorer ismi olurken, Ela Hüzmeli 5, Emine Akyüz, Sudenaz Kıyga 4, Rümeysa Atik, Hilal Doğan 3, Nurşen Aydın ve Sumanur Buse Baran da 1 gol atarak takımlarına katkıda bulundular.

Konuk ekip Ortahisar Belediyespor’da ise Felza Nur Öztürk attığı 11 gol ile hem takımının, hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Kübra Yılmaz 9, Melek Yazıcı, Eylül Şilan Yalçın 4, Ayşenur Uygur 2, Hande Muhcu, Kübra Akçakoğlu, Gülten Okumuş ve İlayda Gürsoy ise 1’er gol atarak takımlarının galibiyetinde pay sahibi oldular.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Nurşen Aydın ve Rümeysa Atik birer kez, Sudenaz Kıyga ise iki kez iki dakika cezası olırken, Emine Akyüz, Sudenaz Kıyga ve Nurşen Aydın sarı kart gördü.

Konuk ekip Ortahisar Belediyespor’da ise Feyza Nur Öztürk, Eylül Şilan Yalçın, Hande Muhcu, Ayşenur Uygur, Kübra Akçayoğlu birer kez, Melek Yazıcı, Elif Şahin iki kez, İlayda Gürsoy iye üç kez iki dakika cezası alırken, Feyza Nur Öztürk sarı kart, İlayda Gürsoy ise kırmızı kart gördü.