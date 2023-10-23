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AK Parti Gençlik Kolları'nın Boğazlıyan'da düzenlediği etkinlik, gençlerin coşku dolu katılımı ile renklenirken, gönüllere dokunma misyonunu da başarıyla sürdürdü. Gençler arasındaki samimiyet ve enerji, etkinliğin olumlu bir atmosferde geçmesine katkı sağladı.

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci koordinesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ünsal Sezer, tarafından düzenlenen etkinlik renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Boğazlıyan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ünsal Sezer, Mevlana Mahallesi'nde etkinliği düzenlemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Gençlerin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve gençlerin partisi AK Parti ilkesiyle bu buluşmayı gerçekleştirdik. Gençlerin coşkusu ve ilgisi bizi her zaman heyecanlandırıyor. Genç kardeşlerimizin katılımı ve misafirlerimizin ilgisi, bu etkinliğin başarısını taçlandırdı. Katılım sağlayan tüm genç kardeşlerime ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci ve Belediye Başkan Yardımcıları Latif Manyas ve Feramuz Bozoğlu da, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladılar. (Haber Merkezi)