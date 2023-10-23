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Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından, geçen 10 yıl içerisinde toplumun farklı kesimlerine ve eğitimin farklı tabakalarından öğretmen, öğrenci, akademisyen ve yöneticilere kadar değişik hedef gruplara karşı yürütülen çalışmalar arasında yer alan ve gönüllü olarak köy ve kasaba okullarına yönelik yoğun biçimde devam ettirilen faaliyetlerden “Köyde Okuma Etkinlikleri” programlarının 62’ncisi Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören’de düzenlendi.

Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi Müdürü Hayrettin Acet’in daveti üzerine YOBÜ’den Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi önceki dönem rektörlerinden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferudun Hakan Özkan, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elvan Yalçınkaya ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emin Toroğlu ile eşi Prof. Dr. Sevil Toroğlu, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde Cuma ve Cumartesi günleri gün boyu süren söyleşi, seminer ve eğitim etkinliklerine katıldılar.

“OKUDUKLARI OKULA ÇIKARTMA YAPTILAR”

Farklı zamanlarda mezun oldukları Pazarören’deki okuldan, hayatlarında derin izler olduğunu ve unutulmaz hatıralar yaşadıklarını belirten akademisyenlerin, diğer mezun arkadaşlarıyla buluşmak için yaz aylarında okullarına geldikleri halde; bu sefer ortaokul ve lise eğitimlerinin önemli zamanlarını geçirdikleri sınıflarda şimdiki öğrencilere ders vermiş olmanın, onlarla sohbet etmenin, yol gösterici bilgiler vermenin ve öğrencilerin sorularına cevap vermenin apayrı ve doyumsuz mutluluğunu yaşadıkları gözlendi.

Pazarören’in kendileri için “eskimeyen bir rota” olduğunu, bir zamanlar yurdun gözdesi okullardan olan bir "Köy Enstitüsü" iken, zaman içerisinde farklı isimler alan okulun “Öğretmen Lisesi” olarak hizmet verdiği zamanlarda okuduklarını hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Burası acıyı, hüznü, umudu, azmi ve daha nice duygu ve beceriyi edindiğimiz yerdi. Okuldan öte bir bakıma da bizler için evdi. Yolu Pazarören’den geçen pek çok kişinin yüreği orada pişmiştir. Onların sinesi orada közlenmiştir. Şiddeti de şefkati de pek çoğumuz orada bir arada gördük. Vatan için çırpınmayı, insan olmayı ilkin orada bildik” dedi.

Böyükata, Pazarören’de şu anda bir lisenin, bir ortaokulun ve bir ilkokulun var olduğunu hatırlatarak bunların üç kademeli tam birer "Köy Koleji" potansiyeliyle beklediğinin de altını çizdi.

“TEKRAR AYNI ORTAMLARDA BULUNMAKTAN MUTLU OLDUM”

Okulda dolaşırken ve sınıflara girdiğinde kendi öğrencilik zamanlarına göre değişiklikleri fark etmenin yanı sıra mozaik katkılı beton zemin gibi bazı şeylerin aynı olduğunu ve o eski günlere ve o güzel hatıralara gittiğini hatırlatan Prof. Dr. Yücel Acer, “Tekrar aynı ortamlarda bulunmaktan mutlu oldum. Hem öğrenci kardeşlerimize hem de öğretmenlerimize birikimlerimiz ışığında faydalı ve öz bilgiler paylaşmaya çalıştım. Ortaokuldaki çocukların meraklı soruları, liseli gençlerin okumayı düşündükleri bölümler ve üniversiteler hakkındaki soruları çok değerliydi” şeklinde konuştu.

“PAZARÖREN HAYATIMIZDA ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMİ İÇERİR”

Akademik çalışmaları ışığında verdiği bilgilerle çok temel konulara dikkatleri çeken Prof. Dr. Ferudun Hakan Özkan, “Pazarören hayatımızda çok önemli bir dönemi içerir. Pek çok zorluğu çoğu zaman tek başımıza ve bir o kadar da arkadaş desteğiyle aşmak zorunda kaldığımız zamanları burada yaşadık. Defalarca kez gelip gittiğimiz okulumuza bu kez bambaşka bir biçimde geldik. Derslere misafir edildik. Buradaki her bir öğrencinin ilerde öncü işler ortaya koyabileceğine ve meslek hayatlarında farklılık ortaya koyabileceğine inanıyorum. Hem liseli gençlerle, hem ortaokuldaki çocuklarla yaptığım söyleşilerde huzur ve umut veren anlar yaşadım. Öğretmenlerimizin öğrencilere projelerinde rehberlik etmeleri ve kendilerinin de proje faaliyetleriyle güzel işler ortaya koymalarını arzu ediyorum” diye konuştu.

“HATIRALARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ”

Etkinlikte yer alan akademisyenler arasında en genci olan ve 90’lı yılların ilk yarısında lise eğitimi aldığı okulda yapılan böylesine güzel bir çalışmada ağabeyi durumundaki akademisyenlerle birlikte yer almaktan heyecan duyduğunu belirten Prof. Dr. Elvan Yalçınkaya, “Hatıralarım gözümün önüne geldi. Çok heyecan verici iki gün geçirdim. Cumhuriyetimizin 100. yılında Pazarören’de böylesine anlamlı bir çalışmada yer aldım. Mimar Sinan Öğretmen Lisesi mezunu olarak gençlik yıllarımın heyecanına yine döndüm. Bu sefer Pazarören’de öğrenci ve öğretmenlerle bir arada olmak benim için gurur vericiydi” ifadelerini kullandı.

“SINIFLARINI ZİYARET ETME FIRSATI BULDUM”

Böyle bir etkinlik için davet edildiğinde hemen kabul ettiğini ve onur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Emin Toroğlu, “Sınıflarını ziyaret etme fırsatı bulduğum Liseli gençlerin beni ilgiyle dinlemeleri ve anlattıklarımı merakla takip edişleri dikkat çekiciydi. Hepsi de pür dikkat içerisindeydiler. Öğretmenlerimizle yoğun ve yorucu bir program gerçekleştirdik. Hiç birisi şikayet etmeden sabırla dinlediler. Akademik düzeyde bilgiler de kattığımız etkinliklerin bütün katılımcılar üzerinde farklı bakış açılarını tetikleyeceğini düşünüyorum” dedi.

“YERİNDE BİR DENEYİM AKTARIMI OLDU”

Farklı zamanlarda eski mezunların bir araya geldiği ve yolları düştükçe eşinin okumuş olduğu bu okula hep ziyarette bulunduklarına dönük hatırlatmalar yaparak kendisini de buraya ait hissettiğini belirten Prof. Dr. Sevil Toroğlu, “Gençlerle bilgiler paylaşmaktan, onların sorularına cevap vermekten çok mutlu oldum. Öğretmenlere yönelik yapılan proje konulu eğitim etkinliğini de çok yerinde isabetli gördüm. Yol gösterici teknik bilgiler paylaşmaya çalıştım. Yerinde bir deneyim aktarımı oldu” diye konuştu.

“NEDEN BİR AZİZ SANCAR DAHA ÇIKMASIN Kİ?”

Köy ve kasaba gibi kırsaldaki yerleşim yerlerinde bulunan okullarda yürütülen “Köyde Okuma Etkinlikleri” ve benzeri faaliyetlerde bilimin, aklın ve mantığın en iyi şekilde kullanılmasının önemine de sürekli vurgu yapılıyor ve farklı alanlarda sıçrama yaptıracak işleri ortaya koyabilecek bireylerin yetiştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapılıyor.

Pazarören’deki etkinlikte, çevre köylerden taşımalı eğitim için gelen çocukları da Pazarören Uygulama İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki sınıflarında ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, onları ilgi ve heves duydukları sanat ve spor dallarında da güzel işler yapmaya motive edecek tatlı söyleşiler gerçekleştirdi.

Ayrıca Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Prof. Dr. Yücel Acer ve Prof. Dr. Ferudun Hakan Özkan ortaokul öğrencileriyle de bir araya gelip onları geleceğe dair nelerin beklediğini fark etmeleri ve iyi birey olmak, üretken birey olmak, nitelikli işler ortaya koymak açısından şimdiden neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirdiler, öğretmenleriyle de kısa süreli sohbet ettiler.

Anaokulundan lise son sınıfa kadar bütün öğrencilerle en az bir akademisyenin buluşmasını sağlayacak şekilde yürütülen etkinlikte; "Pazarören'den de Aziz Sancar çıkabilir", "Ben de yaparım", "Bilim Söyleşileri" ve "Gençlik Söyleşileri" alt başlıkları etrafında özgüven artırıcı sohbetler gerçekleştirildi.

“HARİKA BİR ETKİNLİKTİ, HEDİYELER DE GÖTÜRÜLDÜ”

Pazarören’den mezun olmuş olanların, orada daha önceleri görev yapmış olan öğretmenlerin ve eğitime gönül vermiş gönüllülerin desteğiyle temin edilen eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yayın ve materyallerinde götürüldüğü programdan öğrenciler yanı sıra öğretmenlerinde memnun kaldıkları ve yalnız olmadıklarını hissettikleri gözlendi.

Etkinliklere ilişkin öğretmenlerce yapılan değerlendirmelerde; öğrencilere akademisyenlerce verilen nasihatlerin çok güzel ve yerinde olduğu, ilgiyle dinlendiği, öğrencilerin böylesi sohbet ve nasihat niteliğinde yönlendirilmelere açık olduğu, gençlerin neyi nasıl yapacaklarını bilmeleri bakımından isabetli olduğu, aydınlatıcı olduğu, kırsalda eğitim alarak izole bir ortamda olmalarının öğrenciler için avantajlı yanlarının olduğunun ortaya konduğu, umut verici söyleşiler yapıldığı, öğrencilerin Pazarören’den de profesötlerin çıkabileceğini görmüş olduğu ve bunun sıkı çalışma ve merak ile mümkün olabildiğinin anlaşıldığı, çok büyük bir farkındalık oluştuğu, meslek seçimi açısından yeni stratejilerin farkına varıldığı, farklı ülkelere gitmiş akademisyenlerin izlenimlerin aktarışlarından farklı ülkelerin dillerini öğrenmenin öneminin de fark edildiği, hayat boyu okumaya devam etmenin gerekli bir şey olduğunun farkına vardığı, bir şeyler yapmayı içlerinden gelerek isteyenler için asla zorluk olmayacağı konusunda öğrencilerde bir rahatlama olduğu, öğrencilerin yanlış üniversite seçimi yapmaktan ve yanlış bölüm okumaktan ötürü duydukları endişelerin giderilmesi bakımından ilk ağızdan yetkin birilerini dinlemelerini çok faydalı olduğu ve alanlarında yetkin akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiş olmasının da harika olduğu belirtildi.

PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ DE VERİLDİ

“Köyde Okuma Etkinlikleri” kapsamında gerçekleştirilen programın ikinci günü için planlanan “Öğretmen Eğitimi Etkinlikleri Programı” çerçevesinde geliştirilen "Öğretmenler için Proje Danışmanlığı Eğitimi", 21 Ekim 2023 günü Pazarören Fen Lisesi dersliklerinde gerçekleştirildi.

Çalışma alanlarından, uzmanlık alanlarından ve ilgi alanlarından örneklerle zenginleştirdikleri sunumlarında Prof. Dr. Yücel Acer, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Prof. Dr. Ferudun Hakan Özkan, Prof. Dr. Elvan Yalçınkaya, Prof. Dr. Emin Toroğlu ve Prof. Dr. Sevil Toroğlu hem deneyimlerini hem de teknik bilgiler paylaştılar.

Eğitim içeriğinde Bilgi, Bilim, Bilimsel Bilgi, Bilim insanı, Hipotez gibi Temel Kavramlar, Özgün Değer, Yöntem, Yönetim ve Yaygın Etki boyutlarında Projenin Bileşenleri, Proje Yönetimi ve Planlama, Literatür Analizi ve Etik ilkeler, proje bulguları ve Sonuçların Değerlendirilmesi ile Yaygınlaştırma konuları ele alındı. Ayrıca küçük bir Atölye Çalışması ile beyin fırtınası yoluyla Proje Fikri Geliştirme Uygulaması da gerçekleştirildi. (Haber Merkezi)