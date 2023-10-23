Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 118 bin 175 oldu.

Türkiye'de eylül ayında 198 bin 740 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Yozgat’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 118 bin 175 oldu.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, “Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 37,1'ini otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 15,5 AZALDI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 8,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,3, minibüste yüzde 7,1 artarken kamyonette yüzde 27,0, otomobilde yüzde 17,8, motosiklette yüzde 13,4, otobüste yüzde 5,8 ve kamyonda yüzde 1,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 93,9 ARTTI

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 228,3, motosiklette yüzde 153,4, otomobilde yüzde 85,0, otobüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 28,6, kamyonette yüzde 21,5, traktörde yüzde 12,6 ve kamyonda yüzde 1,9 arttı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 28 MİLYON 183 BİN 745 OLDU

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 17,2'sini motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EYLÜL AYINDA 774 BİN 507 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 61,2'sini otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. (Alpaslan Demir)