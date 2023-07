Müdür Karacabey, İklim olaylarına bağlı olarak; rüzgârın sert estiği, sıcaklıkların aşırı yüksek, nemin düşük olduğu bölgelerde, kuvvetli rüzgâra bağlı olarak yurdumuzun çeşitli yerlerinde orman yangını çıktığını ifade etti.

Karacabey yaptığı açıklamada; “12 ile 18 Temmuz arasında çıkan 147 orman yangını ve 166 ziraat yangının tamamı kontrol altına alındı. Birçok yerde soğutma çalışmaları devam ederken; yeni çıkabilecek yangınlara karşı da önlemler alınıyor. Hatay, Mersin, Çanakkale, Diyarbakır, Adana ve Tekirdağ'da gibi illerde çıkan yangınlarla teşkilatımız tüm gücüyle mücadele etti. Havadan ve karadan aralıksız olarak yangını kontrol altına almak için Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan tüm araç ve iş makinaları ile birlikte ormanın kahramanları sahada görev yaptı. Orman Genel Müdürlüğümüz güçlü hava ve kara araçları filosuyla tüm yangınları kontrol altına almayı başardı. Orman teşkilatının yansıra Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na ait hava araçları da rezerv güç kapsamında çalışmalara destek verdi. Ayrıca, emniyet güçleri, jandarma ekipleri, STK'lar, orman yangın gönüllüleri ve belediye ekipleri de yangınla mücadele çalışmalarında yer aldı. Orman yangınlarını an be an takip etmek isteyen vatandaşlar; Orman Genel Müdürlüğü'ne ait resmi internet sitesinde “Yeşil Vatan Orman Yangını – Vatan Savunması" sekmesinde güncel bilgilere ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi