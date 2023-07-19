Okullar tatil olduktan sonra günlerini oyun oynayarak geçiren çocuklar yaz tatili heyecanını yaşamaya devam ediyor. Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez okula başlayacak çocukları da öğrencilik heyecanı yaşanıyor.

Yozgat’taki aileler, şimdiden okula hazırlık yapmak için kırtasiye ürünlerini almaya başlarken, çocuklarını eğitime hazırlamak için eğitici kitaplar almaya da başladı.

Yozgat’ta kitap ve kırtasiye esnaflığı yapan Mustafa Enes Altınbek, ailelerin çocuklarını geleceğe hazırladığını söyledi.

Yozgat’taki ailelerin çocuklarını eğitime hazırlamak için alışverişlere şimdiden başladığını söyleyen esnaf Altınbek, bu davranışın çocukların geleceğine fayda sağladığını söyledi.

Eğitimde önemli olan çocukların severek öğrenmesi olduğunu vurgulayan Altınbek, “Ebeveynler, yeni dönemde okula başlayacak çocuklarını eğitime hazırlama maksadıyla dikkat geliştirici, öğretici, çizgi becerisi kazandıran, okuma yazmaya hazırlayan ve eğlendirici boyama kitaplarına ilgi gösteriyor. Bugünlerde çocuklar sokakta onayıp, tatil ve eğlence de yapıyor. Eğitime başlangıç ve okul öncesi gruplarında bu tarz kitaplar tercih ediliyor. Çocuklarda da ilgi var ama daha çok teknolojiye adapteler, kitaplar genellikle anne ve baba gayretiyle sevdiriliyor. Bunun yanı sıra bazı inanılmaz çocuklar da var. Kitaplara ilgili olan, yüzlerce kitap olmasına rağmen birçoğunu bitiren çocuklar da var. O çocuklar ilkokula geçtiğinde arkadaşlarından daha ileride başladığı için daha iyi oluyor” dedi. İHA/Haber Merkezi