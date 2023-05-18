Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aksoy, “Öğrenci merkezli eğitim anlayışı çocuklarımızın öğrenme süreçlerine aktif katılımını sağlamaktadır. Öğrencilerin aktif katılımı için okulun ve yürütülen faaliyetlerin öğrencileri mutlu edebilmesi gerekmektir. Bu nedenle bizler de öğrencilerimiz için çeşitli zamanlarda öğrenci memnuniyet anketleri düzenleyerek eğitim faaliyetlerimizi öğrenci odaklı planlamaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz taşımalı eğitim ve yemek hizmeti memnuniyeti anketi sonuçlarını ilk olarak Gümüşsu Ortaokulumuzda değerlendirdik. Taşıma ve yemek hizmetini yerinde inceleyip, yapılması gerekenleri kararlaştırdık. Sevgili öğrencilerimizin kaliteli hizmet almaları, eğitim süreçlerine aktif ve mutlu katılmaları için gayret gösteren okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi. Haber Merkezi