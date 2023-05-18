Düzenlenecek olana voleybol turnuvası için İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Beden Eğitimi Öğretmenleri katılım sağladı.

Düzenlenecek olan turnuvanın dostluk içinde geçmesi temennisinde bulunan Aksoy, “İlçemizdeki kamu kurumunda çalışan personellerimizin kaynaşması adına bu yönlü bir dostluk turnuvası düzenlemek istedik. İlçede görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerimizde bu konuda bizlerden desteklerini esirgemediler. Öğretmenlerimizle toplantı yaparak işleyişin nasıl olması gerektiği hakkında istişarede bulunduk. Toplantıya katılımlarından ve sporun yaygınlaştırılmasındaki gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi