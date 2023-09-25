Aydoğmuş, Çapanoğlu Büyük Cami yanına yapılan abdesthane ve lavabolara ait musluklara ve kapılara kimliği belirsiz kişilerce verilen zararı şiddetle kınıyorum dedi.

Zarar veren kişilere seslenen Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada, “Devletin malında, milletin parasında doğmamış çocukların hakkı var. "Asıl ki; Devletin malını çalmak, israf etmek haramsa, devletin malına zarar vermek aynı şeydir. Bu zararı verirken kime zarar vermek istediğini bilmiyorum ama bana göre millete zarar vermek istediği kesin. Çünkü yapılan bu hizmetler milletin parasıyla yapılan hizmetler, milletin parasıyla yapılan bu hizmetlere zarar vermek büyük bir vebaldir günahtır. Bunu yapanlar milletle tek tek helâlleşmesi gerekir. Yapılan bu olay kimseyi mutlu etmez. Hizmeti yapanında cebinden bir şey götürmez, giden milleti cebinden gider. Devletin malında doğmamış çocukların hakkı var. Dolayısıyla yapılan bu masrafta doğmamış çocukların hakkı olduğunu anlayarak ve bilerek hareket et bir daha milletin malına zarar verme lütfen” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)