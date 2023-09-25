Hastane yönetimi hasta ziyaretlerinde bulunarak hem geçmiş olsun dileklerini iletiyor, hem de bir isteklerinin olup olmadığını soruyor.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada, “Personellerimizin, hasta ve hasta yakınlarının her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek içini idari ekibimizle servislerimizi ziyaret ediyoruz. Hastaların genel sağlık durumlarını yakından inceliyor ve isteklerini not ederek çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Servis ziyaretlerinde personellerimizle de görüşerek sunduğumuz hizmeti daha üst seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)