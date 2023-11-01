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Milli Eğitim Bakanlığı, devamsızlık şartı, geçme notu, sınav sistemi gibi bir dizi değişiklikle eğitim sistemini dönüştürdü. Şimdi sıra özel okullarda! Bakan Tekin, özel okullara yönelik yapılacak düzenlemeleri açıkladı ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

BOŞ KONTENJANLAR KAMU OKULLARINA AKTARILACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, özel okullarda boş kalan kontenjanlar artık kamu okulları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılacak.

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi toplantısında yaptığı açıklamada Yusuf Tekin, "Özellikle özel okulların boş kontenjanlarının kamu okulları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu girişimi karşılıklı anlayış içinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Tekin'in açıklamasının ardından özel okullardaki boş kontenjanların hangi öğrencilere tahsis edileceği merak konusu haline geldi. İddialara göre, boş kontenjanlara öncelik dar gelirli ailelerin çocuklarına verilecek.

ÖĞRETMENLERİN SGK PRİMLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Bakan Tekin, öğretmenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin devlet tarafından ödeneceğini de açıkladı.

Yusuf Tekin, "Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. İnşallah bu konuyu çözeceğiz" dedi.