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Anasınıfları ve anaokullarında, Mayıs ayında kaldırılan aidat ve katkı ödemeleri geri dönüyor. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların öz bakım süreçlerini, temel ihtiyaçlarını ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınabilecek. Bu değişiklik, yeni dönemde ortaokul bünyesine bağlı anasınıflarından aylık 320 TL ve anaokullarından ise aylık 600 TL aidat ödemesinin alınmasını öngörüyor.

Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitim ücretlerinin kaldırıldığını duyurmuştu. Ancak yeni değişiklikle birlikte, bu karar geri çekildi ve okul öncesi eğitim kurumları yeniden aidat ve katkı ödemelerini talep edecekler. Her türlü okul öncesi eğitim için ödemeler alınacak ve bu ödemelerin kişi başına aylık 320 TL olduğu belirtiliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik, okul öncesi eğitimde öğrenci ve velileri etkileyen önemli bir karardır. Öğrenci velileri, bu ek ödemeleri karşılamak için bütçelerini yeniden düzenlemek zorunda kalabilirler. Bu gelişmeler, okul öncesi eğitim kurumlarında katkı ödemelerinin nasıl uygulanacağına dair tartışmaları da beraberinde getirmektedir.