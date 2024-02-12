AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sorgun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sorgun’a yapılan yatırımları yerinde inceleyen Milletvekili Süleyman Şahan, ilk olarak Millet Bahçesini daha sonra ise Atık Su Arıtma Tesisini gezdi.

Ziyarette Süleyman Şahan’a, AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Murat Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Soysal, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin ve parti teşkilatı eşlik etti.

Yatırımları inceleyen Şahan yetkililerden bilgi alarak yapılan ve yapılacak olan yatırımların hem Sorgun’a hem de Sorgun halkına hayırlı olmasını diledi.

“SORGUN’A DEĞER KATACAK”

Sorgun Mükremin Göleti etrafında bulunan 259 dönümlük arazide yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Şahan, projenin içerisinde millet kıraathanesi, seyir terasları, yüzer iskeleler, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, yöresel ürünler pazarı ve kır bahçeleri gibi alanların yer alacağını belirtti.

Çalışmaların devam ettiği projeyi yerinde inceleyen Şahan, “El ele vererek sevdalısı olduğumuz Sorgun’umuzu hep birlikte ‘Gerçek Belediyecilik’ ile çok daha güzel günlere taşıyacağız. AK Parti İlçe Başkanımız Ahmet Soysal, AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayımız Murat Gürbüz ve ilçe teşkilatımızla birlikte Sorgun’umuzun güzelliğine değer katacak olan Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları inceleyerek emekçi kardeşlerimizle sohbet ettik. Gönlü vatan sevdasıyla yanan, millete hizmet için aşk ile koşan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde nice zaferlere imza atmak için el birliğiyle, gönül birliğiyle 31 Mart’ta Sorgun’umuza adımızı yazdırmaya hazırız, kararlıyız! İçerisinde millet kıraathanesi, seyir terasları, yüzer iskeleler, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, yöresel ürünler pazarı, kır bahçelerinin doğa ile iç içe olmasıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Projemiz tamamlandığında Sorgun’umuzu turizmin merkezi haline getirecek özelliklere sahip kapsamlı bir Millet Bahçesi olacak. Sorgun Millet Bahçesi projemizin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hemşehrimiz eski Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Akgül ve bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederiz. İnandığımız yolda, durmadan, yılmadan, yorulmadan, kararlı ve basiretli adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz” dedi.

“HİZMETİN DORUKLARA ÇIKTIĞI BİR YIL OLACAK”

Millet Bahçesinde yapmış olduğu incelemelerin ardından Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunan Şahan, günlük 9 bin metreküplük su arıtılarak ve işlendikten sonra tekrardan doğaya bırakılacağını belirtti.

Yaklaşık 10 milyon avroluk bütçe ile hazırlanan tesisinin, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen tesis hakkında açıklamada bulunan Şahan, “Devletimiz tarafından Sorgunumuza yapılan Sorgun Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunduk. Sorgun ilçemizde Türkiye Yüzyılı Gerçek Belediyecilik ile hizmetin doruklara çıktığı bir yıl olacak! AK Parti İlçe Başkanımız Ahmet Soysal, AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayımız Murat Gürbüz ve ilçe teşkilatımızla birlikte Sorgunumuza yapılan Sorgun Atık Su Arıtma Tesisindeki çalışmaları inceleyerek emekçi kardeşlerimizle sohbet ettik” şeklinde konuştu.