Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren hattı üzerindeki Yıldızeli Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu'nun açılışı Tokatlılar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sivaslıların yanı sıra Tokatlılar da bu istasyonun faaliyete geçmesini dört gözle bekliyor.

Toplam uzunluğu 405 kilometre olan ve 8 istasyondan oluşan Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren hattının önemli duraklarından biri olan Yıldızeli İstasyonu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu hattın Ankara-Yozgat-Sivas arasındaki seyahat süresini 12 saatten 2 saate indirmesi bekleniyor. Yıldızeli İstasyonu’nun ne zaman tamamlanacağı merak konusu oldu. Tokatlı vatandaşlar, Yıldızeli İstasyonu'nun tamamlanmasıyla Ankara ve İstanbul’a yapılan seyahatlerin süresinin kısalacağını belirtiyor.

“YAZ AYLARINDA AÇILACAK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "180 milyon lira yatırımla inşa ettiğimiz iki YHT garı, ülkemizin yüksek hızlı tren hatlarının ana omurgalarından biri olan Ankara-Sivas YHT hattına uygun şekilde tasarlandı. Vatandaşlarımız en iyisini hak ediyor ve bizler de en iyisini sunmayı hedefliyoruz. Yaz aylarında Elmadağ, Yerköy ve Yıldızeli duraklarına da gar inşa ederek üç YHT garını hizmete sunmayı planlıyoruz. Ankara-Sivas YHT hattı sadece iki şehri değil, ülkemizin doğusunu batısına bağlayan ana omurga olacak. Ayrıca, Ankara-Kayseri hızlı tren hattı bu hatta bağlanacak. Samsun-Ankara hızlı tren hattı da Delice üzerinden bu hatta bağlanacak. Sivas’tan Erzincan, Erzurum ve Kars’a kadar uzanacak bu büyük raylı sistemin tam merkezinde Ankara-Sivas YHT hattımız yer alacak. Sorgun ve Akdağmadeni gar binalarını da milletimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Tokatlılar, Yıldızeli YHT İstasyonu'nun açılmasıyla birlikte seyahat sürelerinin kısalacağını ve bölgeye büyük bir ulaşım avantajı sağlayacağını umuyor.