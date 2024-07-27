Yozgat’ın kültürel miraslarından biri olan 199 yıllık tarihi Başçavuş Çifte Hamamı’nın restorasyon çalışmaları tamamlandı. 1825 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey’in Başçavuşu Halil Ağa’nın oğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılan hamam, halk arasında “Yanan Hamam” olarak biliniyordu.

1970’li yıllarda hamamın kazan dairesinde meydana gelen yangın, yapının kullanılamaz hale gelmesine neden olmuş ve bu sebeple “Yanan Hamam” adını almıştı. Ancak, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmaları ile Başçavuş Çifte Hamamı, eski ihtişamına kavuştu.

Restorasyon sürecinde, hamamın orijinal mimarisi korunarak gerekli onarımlar yapıldı. Artık hem yerel halk hem de ziyaretçiler için yeniden kullanılabilir hale gelen tarihi hamam, Yozgat’ın kültürel ve turistik değerine önemli katkılar sağlayacak.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bu önemli projede desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.