Yozgatlılar, aslında İskoçlar ve İrlandalıların torunları. İlk bakışta espri gibi görünen bu bilgi, derin bir tarihe dayanıyor. Peki, Yozgatlıların atası olan Keltler kimdir? İşte detaylar…

Anadolu’nun tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Bu medeniyetlerden biri de Keltler, yani günümüz İskoç ve İrlanda halklarının ataları. Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Büyük Nefes ve Küçük Nefes köylerinde bulunan tarihi eserler, bu bağlantıyı doğrulayan önemli kanıtlar sunuyor. Antik mezarların ayrıntılı incelemesi, Galatların bu bölgede yaşadığını ortaya koyuyor. Özellikle kızıl saçlı Yozgatlıların atalarının Keltler olup olmadığını anlamak için bu bölgenin tarihine göz atalım.

Keltler, yaklaşık 4000 yıl önce Orta Avrupa’dan göç etmeye başladılar. Macaristan ve Yunanistan üzerinden Anadolu'ya ulaşan Keltler, göç ettikleri bölgelerde yağma ve acımasızlıklarıyla tanındı. Göç sırasında farklı yerlere yayılan Keltler, sonunda Adapazarı'na yerleşmeye karar verdiler. Bu yerleşim, Bitinya Kralı Nikodemes’in aracılığıyla sağlandı. Ancak bazı Keltler, Adapazarı’na ulaşamadı ve orada, günümüzde Galata olarak bilinen tepeye yerleşti. Bu tepe, bazı teorilere göre Galata ismini Keltlerden almış olabilir.

Adapazarı’ndan Yozgat ve Ankara bölgelerine yönlendirilen Keltler, bölgedeki siyasi dengeleri korumak amacıyla yerleştirildi. Bu yerleşim bölgesine daha sonra Galatya adı verildi. Ankara’nın, yaklaşık 3000 yıl önce Keltler tarafından kurulduğu ve adının Keltçe “Ankyra”dan türediği düşünülüyor. Ankyra, “durdurulan yer” anlamına gelir ve bu isim, Keltlerin düşmanlardan korumak amacıyla yerleştirildiği bölgelerle ilişkilidir.

Ancak, Anadolu’da kalmak uzun süreli bir süreç değildi. Bizans ve Selçuklu baskıları sonucunda, Keltler Anadolu’dan ayrılarak Konstantinopolis ve Avrupa'ya göç ettiler. Bir kısmı Anadolu’da kalarak asimile oldu. Günümüzde Yozgat’ta yaşayan bazı kişilerin, İskoç ve İrlanda halklarını oluşturan Keltlerin soyundan geldiği ve bu tarihi mirası yaşattığı düşünülüyor.