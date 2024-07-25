Şehrin merkezi konumundaki Tarihi Yozgat Lisesi'nin tam karşısında, Lise Caddesi'nde inşa edilen Halk Kütüphanesi projesi hızla ilerliyor. Projenin baş yüklenicisi Ustaca ve NKY Adi iş birliği yaparken, alt yüklenicilik görevini Tibukoğlu Yapı Anonim Şirketi üstlenmiş durumda.

2025'E HAZIR

Yer teslimi 1 Haziran 2023'te yapılan projede kazı ve temel çalışmaları tamamlanmış olup, şu anda zemin kat döşenmeye başlanmıştır. Tibukoğlu Yapı Proje Müdürü Koray Kurtoğlu, "Deneyim ve teknik bilgilerimizi kullanarak, kültür merkezini 2025'in ilk çeyreğinde Yozgat halkının kullanımına sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

KÜTÜPHANE DEĞİL, YAŞAM MERKEZİ

Toplam 14 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak bu kompleks, Yozgat’a yeni bir yaşam alanı sunacak. İl Halk Kütüphanesi, sadece kitap okuma alanı değil, kapsamlı bir sosyal yaşam merkezi olarak hizmet verecek. Kurtoğlu, "Projenin tamamlanmasıyla Yozgat halkı, yalnızca bir kütüphaneye değil, aynı zamanda bir yaşam merkezine kavuşacak" dedi.

GENİŞ OLANAKLAR SUNUYOR

Proje, 270 kişilik konferans salonu, 84 kişilik sinema salonu, 34 kişilik cep sinema salonu, tiyatro, fuaye, sergi alanları, müze, kitap arşiv salonları, okuma salonları, etkinlik alanları ve kent koridorunu barındırıyor. Ayrıca, 70 araçlık kapalı otopark ve günümüz teknolojilerini içeren elektrikli araç şarj istasyonları da mevcut.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Yozgat İl Halk Kütüphanesi projesi, Tarihi Yozgat Lisesi'nin karşısında, Lise Caddesi üzerinde bulunacak ve tamamlandığında bu bölgeye yeni bir canlılık katacak. Proje Müdürü Kurtoğlu, projenin şehrin tarihi dokusuna zarar vermeden yapıldığını ve Lise Caddesi ile Sivas Caddesi'nin tam ortasında bulunan bu dev projeyle bölgeye yeni bir yaşam alanı getirileceğini belirtiyor.

Bu proje ile Yozgat, modern ve kapsamlı bir yaşam merkezi kazanırken, şehir halkına çeşitli sosyal ve kültürel olanaklar sunulacak.