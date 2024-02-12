Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında Akdağmadeni’nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde; Yürütülen titiz çalışmalar ve bölgede yapılan devriye faaliyetleri sonucunda; 11 Şubat 2024 günü şüpheli bir araç tespit edilmiş ve yapılan kontrolde; (L.H.) (S.M.)(V.A.) ve (S.D.) isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanmışlardır. Yakalanan şahısların üzerinde ve arabasında yapılan arama neticesinde; 1 adet hilti ve hiltiye ait kaya delmekte kullanılan demir uçlar, 1 adet şarjlı matkap ve matkaba ait demir tığlar, 3 adet murç, 4 adet alan arama tarama cihazı olarak tabir edilen bakır çubuk ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili (L.H.) (S.M.)(V.A.) ve (S.D.) isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.