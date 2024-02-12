Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuruların başladığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklama göre, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Öte yandan, sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer alıyor.