Yozgat İl Özel İdaresince 2023 yılı içerisinde Sorgun ilçesine yapılan yatırımlar açıklandı.

İl Özel İdaresi tarafından Sorgun ilçesine 2023 yılında 222 milyon 551 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Sorgun ilçesine yapılan yatırımlarla alakalı şu bilgiler verildi: “Bağlarbaşı köyünde 2,6 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Asfalt sathi kaplama çalışmaları kapsamında 13 kilometre 2. kat asfalt, 325 kilometre yama çalışması gerçekleştirildi. Reglaj ve stabilize çalışmalarında 26 kilometre malzemeleri bakım, 628 kilometre greyderli bakım yapıldı. 24 köyde 23 bin 223 metrekare kilitle parke çalışması gerçekleştirildi.

74 adet köyde bin 304 kilometre karla mücadele edildi. Kanalizasyon tesisi yapım bakım ve onarımlar kapsamında 2 adet kanalizasyon tesisi, 95 adet program harici içme suyu ve kanalizasyon işleri gerçekleştirildi. Tarımsal sulama çalışmalarında ise 1 adet göletten kapalı sistem sulama tesisi hayata geçirildi. Milli Eğitim hizmetlerinde 3 adet anaokulu, 3 adet ilkokul, 1 adet ortaokul ve 1 adet bilim sanat merkezi hizmete açıldı.”

Yozgat Valiliği tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “2023 yılında Sorgun ilçemize, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 222 milyon 551 bin liralık yatırımlar Yozgat'ımıza, Sorgun ilçemize ve milletimize hayırlı olsun.

Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı ve üyelerimize, Yozgat İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.