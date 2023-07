Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde şampiyon oldu.



Yazın ortasında, Cumhuriyetimizin 100. yılında içimizi ferahlatan, bizleri gururlandıran bir başarıyı izledik hep birlikte. Kadın voleybol takımımız şanımızı yine tüm dünyaya gösterdi. Onlar sporcu olmaktan, voleybol takımı olmaktan öte çok daha fazlasını ifade ediyor bizler için.

İzlerken duygulandık, hep birlikte hop oturduk hop kalktık derken işte şampiyonuz. Hak edilen bir mutluluğu paylaştık.

Her insanın başarı tanımı farklıdır. Hikayeler değişir, var olan şey asla değişmez; güç ve azim..

Farklı hikayeler içindeyken farklı zorluklar yaşarken yürüdüğümüz yolda omuz omuza olduğumuzu, birbirimize destek olduğumuzu bilmek bizi yine nerede nasıl olursa olsun dünyayı ve dünyasını değiştiren bir kadının da başarısı kutlanmaya değer.

Cinsiyet ayrımı yapmayı sevmem ama bugün ‘kadın’ kelimesini çoğu cümlemde kullanmak istiyorum. Bugün kadınlar için konuşalım.

Tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun tüm zorbalıklara, ayrımcılıklara rağmen pek çok kadın başarılarıyla ilham oldu. Yüzyıllardır ne istediğini bilen, bilim, edebiyat, havacılık, tıp alanında başarılı olmuş her kadının başarısını konuştuk. İlham aldık.

Kendi tarihinde sınırları aşarak dönemindeki kadınlar dahil yeni nesillere de ışık tutmuş her kadının adını ezberledik, kıvanç duyduk. Bu yüzden her kadının başarısı, bir diğerine ilham olmalıdır.

Bu yüzden bu yazım biz kadınlara bu hafta. Ortak olduğumuz en önemli şey birbirimize ilham olmak.. Kendi gücünün farkında olup o gücü ortaya çıkarmak hepimiz için oldukça önemli. Sevdiğimiz şeylerle henüz yapıyor olduğumuz şeyler her zaman aynı olmayabilir ama içinizdeki çocuğa hakim olmak ve hayallerimizden vazgeçmemek bizi her zaman başka bir başarı için hazır hale getirecek.

Pozitif kalıp detaylarda boğulmayacağız. Önümüze çıkan sesleri duymayacağız. Devamlı öğrenmek felsefesi içinde düzenli ve sistemli olacağız. Biz kadınlar her halimizle güçlüyüz ve mutluyuz. Başarıdan da başarısızlıktan da güç aldığını bilmek, küçük şeyleri büyütmemek bizi daha fazla tutkulu hale getirecek. Hırslı olmak değil istediğimiz; işimizi, hayallerimizi en üst seviyeye çıkarmak için güçlü bir tutkuya ihtiyacımız var. Bu duygu biz kadınları bir sonraki adımımız için hazırlar.. Kendimize inanalım. Güvenelim..

Türk kadınının başarısını konuşuyor şimdi Dünya!



Milletler Ligi’nde Şampiyonuz!

Nicelerine gururla..