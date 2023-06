Teknolojinin içine doğan çocuklar için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak, yetişkinlere göre daha hızlı bir ilerleme sağlamaya başladı. Her geçen gün teknolojiyi kullanan çocuk sayısı artıyor. Uzmanlar ailelerin, arkadaşların elinde her an görülen telefonların çocukların 0-1 yaş büyüme döneminde bile ilgisini çekebildiği konusunda uyarıyor. Bu durumda ebeveynlerin teknoloji yönetimi ve kullanımı konusunda daha fazla bilgi sahibi olması gerekiyor. Her yaş grubunda çocuğun anne ve babası tarafından doğru yönlendirilmesi çağımızda internet kullanımı için de oldukça önemli hale geldi. En azından çocukları doğru yönlendirecek ve denetleme yapabilecek kadar da olsa internet kullanımı konusunda bilgi sahibi olarak onları korumamız mümkün görünüyor.

Bir yaşını geçmemiş bebeklerin elektronik cihazlara hiçbir şekilde maruz kalmaması gerektiği ve 2 ila 4 yaş arası çocukların da ekran süresinin gün içinde en fazla 1 olması gerektiği Dünya Sağlık Örgütünün 2019 senesinde yayınladığı klavuzda belirtiliyor. Aslında net bir ifade ile 5 yaşını geçmemiş çocukların ekran süresini azaltmanın ya da tam anlamıyla ortadan kaldırmanın daha sağlıklı olabileceği ve sağlıklı yetişkinler olması açısından da önemli olduğu biliniyor.

Aileler, teknolojinin bilinçli kullanımını desteklemek, aynı zamanda çocuklarını teknolojinin zararlarından korumak için bazı kurallar koymalı. Çocuklar internet kullanım süresi boyunca sanal ortamdayken mutlaka takip edilmeli. Bu noktada iletişim oldukça önemli. Çocuğunuz ile kurduğunuz bağ ve sizi anlaması için doğru ifadeler kullanmak, dikkatli bir tavır sergilemek bu konudaki adımınızı güçlendirecektir. Çocuğunuzun yaşıyla beraber kurallar ve iletişim şekliniz de değişmeli elbet.

Dijital dünyadaki tehlikelerden korumak için bilgisayarlara güncel antivirüs, güvenlik duvarı ve filtre programları kullanılmalı

Tüm bu programlar bilgisayarınızı dışarıdan gelebilecek tehlikeli yazılımlardan koruyacak, ebeveyn kontrolü ise çocuğun internette geçirdiği vaktin belirlenerek, çocuğun neler yaptığının gözetilmesinde faydalı olacaktır.

Ebeveyn denetimi olan, çocuklara özel hazırlanan Google Safe Search for Kids gibi arama motorlarını kullanarak denetimi sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak güvenli internet sitelerini bilgisayarınızın “sık kullanılanlar” kısmına ekleyebilirsiniz.

Aynı zamanda birlikte geçirilen vaktin kalitesini unutmayın. Çocuklarınızın gelişim sürecinde eline tablet vermek, televizyon karşısında oyalamak ve tek başına zaman geçirmesini sağlamak doğru bir davranış olmayacaktır. Bunun yerine internet kullanımını kontrol edebilmek için sosyal ortamları birlikte kullanabilirsiniz.

İnternet kullanımı çocuklarınızın günlük hayatını etkilemeye başladıysa ilgili bir uzamana danışarak yardım alabilirsiniz.

Çocuklarınızın yalnız kalmasına ve yalnızlaşmasına fırsat vermemek için onlarla elinizden geldiğince vakit geçirmeli ve oyun arkadaşı olmalısınız. Birlikte sosyalleşmeniz, kişisel gelişimlerini desteklemek açısından da başvurabileceğiniz en iyi yol olacaktır. Birlikte oyunlar oynamaya, spor yapmaya, kitap okumaya, gezmeye ve sanata zaman ayırmasını sağlayabilirseniz mutlu çocuklar ve daha mutlu ebeveynler olursunuz.

Burada unutmayın ki rol model sizlersiniz. Uzmanların uyarılarına kulak vererek, doğru iletişimi kurmalı, çocuklarınızın sosyal, duygusal, fiziksel, bedensel ve psikolojik gelişimleri açısından, onların dijital dünyasında kontrol sahibi olabilirsiniz. En önemlisi de teknoloji kullanımını çocuklara doğru aşılanabilmesi için onların dünyasına inerek adımlar atmalısınız.