Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz!

Ve o kutlu gün bugün..

Bugün, tarihte bir dönüm noktasının izlerini takip ederken, yüzyıl öncesine doğru yolculuk yapıyoruz. O kutlu gün, Türk milletinin geleceği için bir umut ışığı olan, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlı adımlarıyla doluydu. 29 Ekim 1923'te, Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan bu kutlu serüven, sadece bir hükümet değişikliği değil, aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin mührüydü. Atatürk, kadına ve toplumun her kesimine verdiği değerle tarihsel bir dönüşüm başlattı. Türk halkının omuzlarında, geleceğe ışık tutan Cumhuriyet, özgürlük, eşitlik ve demokrasi üzerine inşa edildi.

VE ATATÜRK..

Tarihin akışını değiştiren, nice zaferlerin mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve özgürlük ateşinin kahramanı, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK!

O kalabalıkların arasında fark edilen büyük bir liderdi. Cesareti, duruşu ve kararlı bakışları onun sadece bir lider değil, aynı zamanda Türk milleti için bir umut ışığı olduğunu gösteriyordu. Atatürk, yüreğindeki vatan sevgisiyle dolup taşan, gözleri milletinin geleceği için parıldayan bir liderdi. Yolculuğu, milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için atılmış sağlam adımlarla doluydu.

Derin bir sevgiyle bağlıydı milletine. O sevgi ki koca bir asır geçse de koruyor, kolluyor ulusunu..

Bu sevgi onun özgürlük için verdiği mücadelede her adımını güçlendiriyordu. Gözlerini geleceğe çevirip, Cumhuriyet’in temellerini bu güçle attı.

Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, onun yanında mücadele veren silah arkadaşları, Türk ordusu ile nice zorluklardan kahramanca çıkarak, bu güçle ve inançla, sevgiyle kuruldu.. Şükranlarımız sonsuz..

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Bugün, bu mirası yüceltmek, yaşatmak ve korumak bizim en hakiki görevimizdir.

Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu değerlerin daha da güçlenmesi ve gelecek nesillere aktarılması en büyük vazifemizdir.

Yüzyıllık Ata mirası Cumhuriyetimiz, bugün, yarın ve daima, nesiller boyunca, ilelebet tüm ulusun kalbinde yaşayacak.

100.YAŞIN KUTLU OLSUN! YAŞASIN CUMHURİYET! NİCE 100 YILLARA