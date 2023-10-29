Cumhuriyet ait olduğun vatan toprağında huzurla gelişip, büyümektir.

Biz insanlar doğamız gereği bir yerlere, bir şeylere ait olma ihtiyacı hissederiz. Çoğunlukla bilinçsiz olarak, farkında bile olmadan aidiyet duygusunu en çok geliştirdiğimiz yer doğduğumuz ev, parçası olduğumuz toplum ve en temelde vatan toprağımızdır.

Pekâlâ toprağımızdan çıkıp farklı coğrafyaları görmek, farklı kültürlerle tanışmak isteyebiliriz. Bu iyidir de. Bize yeni pencereler açar, ufkumuzu genişletir, bilgi birikimimizi zenginleştirir. Fakat nereye gidersek gidelim ait olma hissini ilk deneyimlediğimiz yer olan vatan toprağında kalır aklımız, kalbimiz, benliğimiz.Görünmez bir iple bağlıyızdır ait olduğumuz topraklara, topluma.

“Bir insan nihayet kemikle ettir,

Bu et, bu kemiğe can hürriyettir.

En büyük hürriyet cumhuriyettir,

Demek ki şimdi sen bin can gibisin.”

Halit Fahri OZANSOY

Bir evladın anasıyla olan bağı gibidir vatan bağı. Zaten ne başka bir ana daha bulabilir insanoğlu ne de bir vatan daha.

Bazen insan kızar, küser anasına küstüğü gibi vatanına. Fakat önünde sonunda dönüp dolaşıp sığınacağı yer bir anasıdır bir de vatanıdır insanın.

İşte atalarımız bin bir türlü mücadeleyle bize ait hissedebileceğimiz, gururla sözünü edebileceğimiz şanlı bir tarih ve koskoca bir cumhuriyet bırakmıştır. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bütün silah arkadaşlarına büyük bir şükran borçluyuz.

Çünkü cumhuriyet özgürlüktür, hürriyettir, adalettir, eşitliktir.

Cumhuriyet eğitimdir, bilimdir, ilimdir.

Cumhuriyet ait olduğun vatan toprağında huzurla gelişip, büyümektir.

Ben bu vatanın yetiştirdiği bir kadın öğretmenim.

Ben çocukluğunda resmi bayramlarda ağlayarak, coşkuyla şiirler okuyan vatan sevdalısı bir çocuğun yetişkin haliyim. Bugün aldığım eğitim, yaşadığım modern ve çağdaş şartların hepsini hepimiz gibi cumhuriyete borçluyum.

Başta cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına minnet ve sevgiyle…

Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun!

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!