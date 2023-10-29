Merhaba değerli okurlarım, bugün bizleri çok gururlandıran bir gün.

Cumhuriyet… Yani Türkiye için bağımsızlığın ilanı.

Zaman içerisinde geriye gidecek olursak Cumhuriyetimizin ilanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarken aklından geçenleri gerçekleştirdiği bir tarih diyebiliriz. Buna en güzel örneği nutuktan vermek gerekirse akla şu dizeleri geliyor: ‘’Efendiler! Bir tek karar vardı, oda milli egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak!’’

Bu dizelerin devamındaki günlerde ise 28 Ekim 1923 tarihinde Atatürk, Çankaya köşkünde: “Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz”demiştir.Bunun üzerine 29 Ekim 1923 akşamı saat 20:30’da cumhuriyetin ilanı gerçekleşmiştir.

Bir bayrağı, sığınacak bir vatanı olmayan bir millet düşünün.

Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmeseydi bağımsızlıkla tanışmamış bir ülke olsaydık durumun ne kadar vahim olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Şahsi düşüncem olarak şunlarla özetlemek isterim: Bayrağıyla tanışmamış bir milleti yaşamış saymayacağım!

Son olarak…

Bizlere verilen hak ve özgürlükler hakkında konuşmadan geçemeyeceğim. Gerek kıyafet devrimi gerekse düşünce özgürlüğü. En önemlisi olan eğitimhakkı ve nicesi. Sadece cumhuriyetin ilanı deyip susarsak ayıp etmiş oluruz. İçinde bulunduğumuz toplumdaki tüm bağımsızlıklarımız için Atatürk’e bir teşekkürü borç bilirim.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Nice 100 yıllara, unutmadan her daim hatırlayarak…

Saygı ve minnetle…