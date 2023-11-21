Evet bilgiye erişimimiz artık çok kolay, iletişimdeki hızımız çok yüksek fakat birçok sorunda olduğu gibi ötekileşme de bunların yanında karşılaştığımız sorunlar arasında yerini aldı. Teknolojinin iyi yanlarını her alanda görüyoruz. Faydaları her alanda belirgin olsa da, beraberinde gelen zorlukları konuşmak önemlidir.

Sanal dünya, bir yandan insanları birbirine bağlasa da, ironik bir şekilde gerçek dünyada bazı kopukluklar da yaratıyor. Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve çevrimiçi platformlar, iletişimi kolaylaştırırken insanları da sanal bir gerçeklik içine davet ediyor. Ancak bu sanal gerçeklik, bazen asıl dünyadan uzaklaşmamıza, hatta birbirimize olan bağlarımızı zayıflatmamıza neden olabiliyor. Dijitalleşmenin hızıyla birlikte, ötekileşme de yeni bir boyut kazandı. Sosyal medya platformları, algoritmalar aracılığıyla kullanıcıları benzer düşüncelere sahip insanlarla bir araya getirme eğiliminde. Bu durum, kişilerin sadece kendi görüşlerini teyit eden bir bilgi ve iletişim döngüsü içinde kalmasına yol açarak, dış dünyadan farklı düşünceleri görmelerini engelliyor. Bu da ötekileşmeyi artırıyor ve toplumsal bir birliktelik yerine ayrışma getiriyor.

Ötekileşme, dijital dünyada ayrımcılığa ve toplumsal kutuplaşmaya yol açıyor

Sanal ortam, anonimlik duvarının arkasına gizlenerek yapılan saldırıların artmasına ve çeşitli gruplara karşı önyargıların beslenmesine de zemin hazırlıyor. Bu durumu tersine çevirmek için bireysel ve toplumsal düzeyde bilinçli adımlar atılmalı. Farklı bakış açılarına saygı göstermek, çeşitliliği kucaklamak ve dijital platformlarda sağlıklı iletişim kurmak için daha bilinçli olmak gerekiyor. Algoritmaların yönlendirdiği sanal dünyadan çıkarak, gerçek insanlarla gerçek bağlar kurmaya özen göstermeliyiz.

Dijitalleşme çağında, teknolojinin sunduğu imkanları kullanırken, insan ilişkilerinin önemini unutmamamız gereken en önemli maddelerden biri değil mi zaten?

Gerçek bağlar kurarak, farklılıkları zenginlik olarak görmeli ve ötekileşmenin getirdiği duvarları yıkmalıyız. Ancak bu şekilde, dijital dünyada birlikte yaşamanın ve iletişimin önündeki engelleri aşabiliriz. Belki de gerçek bağları kurmak için teknolojiyi daha bilinçli kullanmak, dijitalleşmenin getirdiği ötekileşmeyi azaltmanın bir yolu olabilir.

Dijital çağ, bilgiye erişimdeki hızı ve iletişimdeki kolaylığı beraberinde getirirken, maalesef ötekileşme gibi yeni sorunları da gündeme taşıdı. Belki de gerçek bağları kurmak için teknolojiyi daha bilinçli kullanmak, dijitalleşmenin getirdiği ötekileşmeyi azaltmanın bir yolu olabilir.