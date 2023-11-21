Bu güzel yurdumu dolandım gezdim
Haksızdan hesabı sor başkomutan 
Hainler vatana göz diker sezdim
Âlim görünür ya şer başkomutan

FETÖ’cü ikilik koymuş araya 
Rütbeliler tuz ekmişler yaraya 
Devlet tanklarını dizmiş sıraya 
Kansızları yurttan sür başkomutan

Kimler ki nelerden sorumlu ise 
Toplat hepsini çağır meclise
Öcü varmış soysuz kini ne ise
Sırtına cezayı sar başkomutan

Sınırsız arzuda gözler doyamaz
Sorumsuz birliğe girip uyamaz
Senden başka kimse karşı koyamaz
Masaya yumruğu vur başkomutan

İsmi demokrasi cumhuriyettir
İlmin kuvvet kudret bir marifettir 
Gelişmeyi çözen hak hakikattir
Milletine güven ver başkomutan

Kültürde önderlik yolunda öncü
Türkiye peşinde yaşlısı genci
Âşık İdris asil millet güvenci
Sevgi saygı bizden var başkomutan