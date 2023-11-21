Bu güzel yurdumu dolandım gezdim

Haksızdan hesabı sor başkomutan

Hainler vatana göz diker sezdim

Âlim görünür ya şer başkomutan

FETÖ’cü ikilik koymuş araya

Rütbeliler tuz ekmişler yaraya

Devlet tanklarını dizmiş sıraya

Kansızları yurttan sür başkomutan

Kimler ki nelerden sorumlu ise

Toplat hepsini çağır meclise

Öcü varmış soysuz kini ne ise

Sırtına cezayı sar başkomutan

Sınırsız arzuda gözler doyamaz

Sorumsuz birliğe girip uyamaz

Senden başka kimse karşı koyamaz

Masaya yumruğu vur başkomutan

İsmi demokrasi cumhuriyettir

İlmin kuvvet kudret bir marifettir

Gelişmeyi çözen hak hakikattir

Milletine güven ver başkomutan

Kültürde önderlik yolunda öncü

Türkiye peşinde yaşlısı genci

Âşık İdris asil millet güvenci

Sevgi saygı bizden var başkomutan