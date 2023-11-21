Bu güzel yurdumu dolandım gezdim
Haksızdan hesabı sor başkomutan
Hainler vatana göz diker sezdim
Âlim görünür ya şer başkomutan
FETÖ’cü ikilik koymuş araya
Rütbeliler tuz ekmişler yaraya
Devlet tanklarını dizmiş sıraya
Kansızları yurttan sür başkomutan
Kimler ki nelerden sorumlu ise
Toplat hepsini çağır meclise
Öcü varmış soysuz kini ne ise
Sırtına cezayı sar başkomutan
Sınırsız arzuda gözler doyamaz
Sorumsuz birliğe girip uyamaz
Senden başka kimse karşı koyamaz
Masaya yumruğu vur başkomutan
İsmi demokrasi cumhuriyettir
İlmin kuvvet kudret bir marifettir
Gelişmeyi çözen hak hakikattir
Milletine güven ver başkomutan
Kültürde önderlik yolunda öncü
Türkiye peşinde yaşlısı genci
Âşık İdris asil millet güvenci
Sevgi saygı bizden var başkomutan