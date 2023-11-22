Nice koç yiğitler yolunda öldü

Binlerce şehidin canı bayrağım

Sanmayın kolayca meydana geldi

Binlerce şehidin kanı bayrağım

Parlayan yıldızı hilal ayı var

Atatürk’ün onda büyük payı var

Düşmana saplanır oku yayı var

Yüce ulusumun şanı bayrağım

Göğsün siper edip beli aşmışlar

Düşmanın ordusu görüp şaşmışlar

Bayrağı uğruna şehit düşmüşler

Ceddinden hatıra anı bayrağım

Bozulma bilmiyor aynı şekilde

Hiçbir zaman çıkmaz durur akılda

Orduda alayda parlar okulda

Yurdumun ufuğu tanı bayrağım

Korkmadan dalgalan seni koruruz

Türkün simgesidir dimdik dururuz

Gökten indireni çeker vururuz

Kimse indiremez seni bayrağım

Benim gibi herkes severmiş meğer

İdris der varlığın her şeyi değer

Onun gölgesinde ölürsem eğer

Dünyada bilinir ünü bayrağım