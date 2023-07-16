Çiçekleri kirli elle
Kokladığına şaşarım
Fazla öten çirkef dille
Okladığına şaşarım
Yüksekten bak dehalara
Sahip çıksan ihalara
Doğruları tenhalara
Sakladığına şaşarım
Dinsizlerin hukukuyla
İnsizlerin hukukuyla
Yüzsüzlerin hukukuyla
Hakladığına şaşarım
Utanmazların diliyle
Fötocuların eliyle
Cömaatlerinin yoluyla
Pakladığına şaşarım
Kurban ol türkün erine
Geç düşmanların yerine
Hak bilmezi deferine
Eklediğine şaşarım
Kurallar yiğitte erde
Leke olmaz beyaz gülde
Analarım nöbetinde
Yokladığına şaşarım
Aşık idris bu gün dünde
Bahane aradı bende
Kara vijdanlar elinde
Akladığına şaşarım