Öğrenci ve velilerin sabırsızlıkla beklediği YKS sonuçları bu hafta açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından her yıl olduğu gibi öğrencileri ve ailelerini tercih telaşı saracak. Gençlerin belki de bütün yaşamları boyunca yapacakları mesleği seçecekleri kritik bir süreç bu. Karar almanın zor olduğu, kafaların karışabildiği belirli bir profesyonel bilgiye sahip olunması gereken bir dönem bekliyor adayları. Bu sebeple bu önemli kararı alıp, tercihleri yaparken öğrencilerin bir uzmandan yardım alması önem arz ediyor. Fakat her öğrencinin bir uzmana danışma imkânı da olamayabiliyor. Uzun yıllar öğrencilere tercih ve kariyer danışmanlığı yapmış bir eğitimci olarak uzman desteği alma imkânı olmayanlara yol gösterecek önemli ipuçlarından bahsedeceğim sizlere.

Tercihler ÖSYM’ nin aday işlemleri sisteminden bireysel olarak yapılacaktır.

Her öğrencinin 24 tercih girme hakkı bulunmaktadır. Fakat öğrenci 24 tercihin 24’ünü de doldurmak zorunda değildir. Dilerse tek tercih bile girebilir.

Tercih listesi yaparken yalnızca gitmek istenilen yerler yazılmalıdır. Pişman olmamak için nasılsa gelmez gibi düşünülmemeli, hepsi gelebilirmiş gibi ölçüp tartarak listeye dahil edilmelidir.

Listeyi hazırlarken istek sırası önemlidir. Yalnızca puanı daha yüksek diye daha az istenilen bir bölüm daha çok istenilen bölümün önüne alınmamalıdır.

Şehir, üniversite, bölüm hatta bölümün bağlı olduğu fakülte ve yerleşke adresine iyi bakılmalıdır. Bazı üniversitelerin bazı yüksekokul ve fakültelerinin şehrin ilçelerinde olabileceği unutulmamalıdır.

Ulaşım, barınma, kampüs imkanları, sosyal tesisler vs. iyi araştırılmalıdır.

Üniversitenin vakıf mı devlet mi olduğuna dikkat edilmelidir. Vakıf üniversitelerinde burs ve ücretlere devlet üniversitelerinde ise normal öğretim/ ikinci öğretim/ uzaktan öğretim/ açık öğretim detayları özellikle önemlidir.

Tercih listesi oluştururken ilk sıralara hayali, üstten tercihler girilebilir. Orta sıralarda gelmesi olası olan puan ve sıralamaya yakın tercihler yer olmalıdır. Son sıralara ise daha garanti görünen başarı sırasının en az %40-%50 gerisinde yerler yazılmalıdır. Ne kadar geriye gidilirse gidilsin “garanti tercih” diye bir şeyin olmadığı bilinmelidir. Tercih bir olasılık işidir.

Ön lisans ve lisans programları aynı listeye yazılabilir. Ön lisans için TYT, lisans için SAY, SÖZ, EA, YDİL puan ve sıralamaları geçerli olacaktır.

Lisans tercihlerinde sıralamaya, ön lisans tercihlerinde ise hem puan hem sıralamaya bakarak tercih yapılmalıdır.

Özellikle vakıf üniversitelerinin bazıları tercih önceliği bursu vermektedir. Bu konuda tercih listesine alınması düşünülen üniversitenin internet sitesindeki bilgilere bakmak iyi olacaktır.

Spor ve sanat dallarında tercih yapmak isteyen adaylar üniversitelerin internet sitelerinden özel yetenek sınav duyurularını takip etmelidir.

Öğrenci tercih yapıp yerleşir ve gitmezse bir sonraki yıl ortalama başarı puanı bir yıllığına kırılır. Öğrenci tercih yapmaz veya yaptığı tercihlere yerleşemezse bir sonraki yıl ortalama başarı puanında bir kırılma olmaz. Bu sebeple gidilmeyecek yer tercih listesine alınmamalıdır.

Üniversitelerde okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadınlar vb. özel kontenjanlar bulunmaktadır.

Bazı bölümlerin yaş, boy, kilo, sağlık gibi özel koşulları vardır. Bu koşullar kılavuzda numaralandırılarak açıklanmıştır ve dikkatle okunmalıdır.

Ek tercihlere yalnızca hiçbir yere yerleşemeyen adaylar başvurabilecektir.

Sevgili gençler,

Yaptığınız tercihler ilgi, yetenek ve becerilerinize uygun olmalıdır. Sırf popüler ya da önerilen bir bölüm diye ilgi duymadığınız bir mesleği seçmek geleceğinize yapacağınız bir kötülük olabilir. Öğretmen ve uzmanların önerilerine kulak verilmeli ancak son kararı aileyle beraber öğrenci vermelidir.

Dilerim, tercihiniz ne olursa olsun geleceğiniz parlak ve yüzünüz güleç olsun. Başarı ve sevgi dileklerimle…