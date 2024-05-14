Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tabiat Varlıklarını Koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Mayıs 2024 tarihinde merkezde yapılan operasyonda; D.N., M.B., A.Ü. ve İ.B. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyon sonunda; 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet demir levye, 1 adet demir keski, 3 litre tuz ruhu ve 30 metre halat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Tabiat Varlıklarını Koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 13 Mayıs 2024 tarihinde Yozgat merkezde yapılan operasyonda; D.N., M.B., A.Ü. ve İ.B. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınmışlardır.

Yakalanan şahısların üzerinde ve kazı alanında yapılan arama neticesinde; 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet demir levye, 1 adet demir keski, 3 litre tuz ruhu ve 30 metre halat ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan D.N., M.B., A.Ü. ve İ.B. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” denildi.