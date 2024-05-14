Aracına bunu yaptırmayan yandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şimdilik 1 milyon araca ceza kesildiğini açıkladı.

Aracını Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EGEDES) dahil etmeyenler cezalandırılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu ana kadar 1 milyon araca ceza kesildiğini duyurdu. Egzoz kirliliğini azaltmak amacıyla tüm illerde uygulanan EGEDES ile egzoz muayeneleri denetleniyor.

EGEDES sistemiyle trafikten kaynaklı hava kirliliğiyle mücadele ediliyor. Egzoz muayenesi yapmayan araçlar, bu sistem sayesinde hızlıca tespit edilerek cezalandırılıyor.

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için EGEDES'i tüm Türkiye'de uygulamaya devam ediyoruz. Egzoz emisyonu ölçümünü yapmayan araçlara yaptığımız denetimlerde yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Dünyamızı daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cezalar 9.943 TL'ye kadar çıkabiliyor. Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, EGEDES projesinin, emisyonları azaltmak ve denetim verimliliğini artırmak için yürütüldüğünü belirtti.

Plaka tanıma cihazlarıyla araçların plakalarının okunduğunu ve egzoz emisyonu ölçümü yapmayan araçlara ceza kesildiğini açıklayan Ege, "2024 yılında egzoz emisyonu ölçümü yaptırmamanın cezası 9.943 TL. Son bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon araçta bu durumu tespit ettik" dedi.

Ege, araç sahiplerine egzoz muayenesi yapmaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Sağlığınızı düşünerek egzoz emisyonu ölçümüne dikkat edin. Herhangi bir cezadan kaçınmak için ölçüm sürelerinizi e-Devlet üzerinden takip edin" şeklinde konuştu.