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Yozgatlı Bekir Bozdağ’ın TBMM Başkanvekilliği yaptığı esnada Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı okunurken gergin anlar yaşanarak kürsüye Anayasa kitapçığı atıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı okunurken gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nda TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay'ın verdiği karar okundu.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okurken CHP, DEM ve TİP milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü ve uzun süre itiraz ettiler. Bir milletvekilinin Başkanlık Divanı’na Anayasa kitapçığı attığı görüldü.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bozdağ oturuma ara verdi. Ara verildiğinde ve Bozdağ oturumu açtığında da itirazlar devam etti. Bozdağ, itirazların devam etmesi üzerine oturumu kapattı.