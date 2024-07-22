İl Başkan Yardımcısı Hasan Bilir açıklamasında, “İktidar ve muhalefet milletvekillerinin ortak ifadeleri: ‘Bizler gece gündüz demeden Yozgat’ımızın gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz. Gerek il, gerekse ilçe yöneticilerimizle bir araya gelerek şehrimizin taleplerini ilgili bakanlarımızla görüşerek çözüm yoluna gidiyoruz.’ söylemleri gerçeği yansıtmıyor” dedi.

“MİLLETVEKİLLERİ BU İSTATİSTİKLERİ GÖRMÜYORLAR MI?”

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayınladığı göç istatistiklerini paylaşan Bilir, “Yozgat boşalıyor. Nasıl mı? Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) verilerine göre Yozgat’ın toplam nüfusu 680 binden 420 binlere geriledi. Merkez nüfusunun yarısı yaklaşık 20 yılda Yozgat’ı terk etmiş. Yozgat’a yurt içi ve yurt dışından 3 bin 107 kişi geldi. Yani göç aldı. TÜİK’in 2023 yılına ilişkin istatistiklerine göre bir yılda Yozgat’a 3 bin 107 kişi gelirken; 7 bin 440 kişi ise Yozgat’ı terk etti. Yozgat’ın net göç rakamı eksi 4 bin 333 olarak verildi. Yozgat’ın sorunlarıyla ilgilendiklerini iddia eden cumhur ittifakı milletvekilleri bu istatistikleri görmüyorlar mı yoksa görmemezlikten mi geliyorlar? Hani marka şehir olacaktık. Cazibe merkezi olacaktı Yozgat” diye konuştu.

“EMEKLİ ŞEHRİ YOZGAT”

Bilir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Emekli şehri Yozgat. Göç yüzünden çalışan nüfusun büyük bölümü şehir dışına göçmekte. Emeklilerin sayısı her geçen gün artıyor. Yozgat’ta emekli sayısı çalışan sayısının iki katına çıktı. Sayın vekillerimiz bunun içinde önlem aldılar mı? Yaklaşık 20 yıl önce Yozgat’ın nüfusu 680 bin civarındaydı. 2023 rakamlarına göre 420 bine geriledi. 60 bin insanımız buhar olmuş uçmuş. İş, aş, ekmek uğruna. Gelinen rakamlar ortada. Vatandaşımızın takdirine bırakıyorum. Yeniden Refah Partisi olarak yaşanabilir Yozgat için buradayız.”