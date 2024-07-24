Boğazlıyan Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan proje tamamlandığında, 80 bin dekar zirai arazi modern borulu sulama sistemleri ile sulanacak.

DSİ’den yapılan açıklamada, “Suyun ve tasarrufun öneminin artmasıyla DSİ Genel Müdürlüğünün sulama sistemlerini basınçlı borulu olarak dizayn etmeye başladı. Kurulan sistemler sayesinde çiftçimize gelir getirici manada önemli katkı sağlayacak” ifadelerine yer verildi.