Boğazlıyan Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor3

Yozgat’ta bunu yapanların başı ağrıyacak: Bakanlık düğmeye bastı! Yozgat’ta bunu yapanların başı ağrıyacak: Bakanlık düğmeye bastı!

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan proje tamamlandığında, 80 bin dekar zirai arazi modern borulu sulama sistemleri ile sulanacak.

Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor1

DSİ’den yapılan açıklamada, “Suyun ve tasarrufun öneminin artmasıyla DSİ Genel Müdürlüğünün sulama sistemlerini basınçlı borulu olarak dizayn etmeye başladı. Kurulan sistemler sayesinde çiftçimize gelir getirici manada önemli katkı sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş